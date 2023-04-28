За минувшие сутки в РФ выявили 6 548 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедший день на территории России врачи зарегистрировали 6 548 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа зафиксировали 31 летальный исход. По информации штаба, госпитализация потребовалась 905 пациентам. Это на 11,4% меньше, чем 27 апреля.

Увеличение числа госпитализаций зафикисировали в 34 российских субъектах, снижение – в 36 регионах. Вылечились от коронавируса за прошедший день 7 775 человек. Такой результат на 7,8% превышает показатель, выявленный медиками накануне.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова поделилась, что новый штамм COVID-19 "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех подвариантов коронавируса.

По ее словам, на территории государства замедлился темп снижения заболеваемости инфекцией.

Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России