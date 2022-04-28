Врач оценила идею изменить закон о психиатрической помощи в РФ

Фото: depositphotos/fizkes

Врач-психиатр Елизавета Жесткова прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец внести изменения в закон о психиатрической помощи, чтобы контролировать граждан с психическими нарушениями, потенциально опасными для окружающих.

"На самом деле определенный контроль, определенное наблюдение за пациентами с психическими расстройствами в диспансерах осуществляется уже", – рассказала Жесткова в беседе с RT.

Она отметила, что на сегодняшний день есть группа диспансерного наблюдения, специалисты контролируют прием лекарств и посещения врача пациентами.

"Как врач, работающий на территории Москвы, могу сказать, что все пациенты, которые страдают психическими расстройствами, обязательно получают бесплатную психиатрическую помощь не только в диспансере", – добавила Жесткова.

Ранее Волынец предложила внести изменения в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Она напомнила, что в России в обязательном порядке предусмотрено регулярное наблюдение только за больными, которые ранее вели себя агрессивно. В то же время, по ее словам, есть заболевания, которые в развитии могут быть потенциально опасными для окружающих.

Омбудсмен считает, что такие пациенты нуждаются в контроле для сохранения жизни и здоровья граждан.

