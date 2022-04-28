В России предложили изменить закон о психиатрической помощи

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Она считает необходимым следить за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих, сообщает RT.

Волынец напомнила, в России в обязательном порядке предусмотрено регулярное наблюдение только за больными, которые ранее вели себя агрессивно. В то же время, по ее словам, есть заболевания, которые в развитии могут быть потенциально опасными для окружающих.

Омбудсмен считает, что такие пациенты нуждаются в контроле для сохранения жизни и здоровья граждан. Она предлагает расширить действие закона о психиатрической помощи путем утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний. При наличии одного из них будет введен контроль за подобными людьми.

Таким образом, наблюдать будут не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.

"После внесения вышеуказанных изменений в закон в случае неявки больного на очередной назначенный лечащим врачом контрольный прием в его отношении будет применен розыск и принудительный привод в медучреждение – так же, как это сейчас установлено в отношении тех психически больных, социальная опасность которых уже установлена", – пояснила Волынец.

Ранее главный внештатный специалист – психиатр Депздрава Георгий Костюк сообщил, что обследование в павильонах проекта "Здоровая Москва" смогут пройти горожане с психологическими трудностями после перенесенного коронавируса. Он также добавил, что упор в работе центров будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.