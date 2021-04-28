Эксперты выяснили, что больше половины сотрудников местного самоуправления – женщины

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Эксперты выяснили, что женщин в органах местного самоуправления в 3,5 раза больше, чем мужчин. Но ситуация меняется с ростом полномочий. Об этом рассказал Росстат.
Женщины занимают 77% должностей, тогда как мужчины – всего 23%, говорится в материале. При этом руководящие посты чаще достаются представителям мужского пола. Эксперты считают, что это объясняется общественными предубеждениями.
"У современной российской власти мужское лицо. Это связано с ценностными устоями общества <...> При этом следует отметить, что сегодня женщины все активнее проявляют себя как в бизнесе, так и в государственном и муниципальном управлении", – считает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян.
По его мнению, такую тенденцию стоит поддерживать, но не административными мерами – например, квотами, – а естественным путем.
Глава администрации городского округа "Калининград" Елена Дятлова отмечает, что никаких ограничений при поступлении на службу нет. Сложившуюся ситуацию она объясняет тем, что "женщины меньше склонны к риску и больше тяготеют к компромиссу".
Специалисты считают, что для выправления гендерного дисбаланса государству стоит организовывать на местном уровне обучающие программы по современному лидерству.
Согласно недавно проведенному исследованию сервиса "Работа.ру", 49% женщин в России считают, что мужчинам легче строить карьеру. Такое мнение разделяют 23% опрошенных мужчин. При этом больше половины россиян уверены, что пол никак не влияет на успехи в работе.
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