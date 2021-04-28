Ученые узнали, кто больше предпочитает пить кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Австралии выявили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы обычно подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. А те, у кого хорошая наследственность в этой области, наоборот, пьют кофе с удовольствием. Результаты исследования размещены в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Отмечается, что кофе обладает тонизирующим действием, а также многим нравится его вкус. Но есть люди, которые не любят напиток. Исследователи из университета Южной Австралии решили узнать, связано ли это просто с вкусовыми пристрастиями или у этой категории людей кофе вызывает неприятные ощущения.

Вместе со специалистами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) ученые проанализировали данные по 390 435 участникам в возрасте от 39 до 73 лет из британского биобанка и установили, что люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией пьют кофе без кофеина или вообще избегают его.

Так, впервые ученые получили доказательства того, что на потребление напитка оказывает влияние заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы человека, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

Ранее исследователи впервые подробно описали функциональные изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Стало известно, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, что способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций.