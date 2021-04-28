В Москве от коронавируса вылечились еще 1 688 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 017 пациентов с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За 24 часа в столице выздоровели еще 1 688 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 987 457.

Выявили за сутки 1 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 54 пациента с COVID-19.

В России за последние сутки выявили 7 848 новых случаев коронавируса. В 1 077 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Магаданской области.

Всего в России подтверждено 4 787 273 случая коронавируса. За сутки выздоровели 8 420 человек, за все время пандемии – 4 411 098 человек. Скончались от болезни за 24 часа 387 пациентов, за все время – 109 367.