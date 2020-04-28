Таблетки от гипертонии не наносят вреда пациентам с COVID-19 – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Таблетки от гипертонии не оказывают отрицательного воздействия на больных с коронавирусом. Об этом рассказали представители министерства здравоохранения России, передает Агентство "Москва".

"По словам главного кардиолога Минздрава России, академика Российской академии наук Сергея Бойцова, в различных источниках имели место спекуляции, что таблетки от гипертонии могут негативно влиять на уровень заболеваемости и на характер течения коронавирусной инфекции, но эти данные не нашли подтверждения", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Минздраве, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, которые принимают для лечения гипертонии, не оказывают отрицательного воздействия у пациентов с COVID-19.

В России заболевших коронавирусом 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

Ранее Минздрав одобрил клинические испытания японского препарата против COVID-19.