Прием заявок на онлайн-конкурс "Спой по-новому" продлен до 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на онлайн-конкурс "Спой по-новому", организованный Московским продюсерским центром, продлен до 15 мая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить в социальных сетях видео длиной не менее 60 секунд с исполнением кавера на песню Credo певицы Zivert. Перед конкурсантами стоит задача в исполнении композиции по-новому.

Запись необходимо сопроводить текстом: "Концерты отменяются? Только не во вселенной возможностей #Моспродюсер! Поэтому я участвую в онлайн-конкурсе каверов #Спойпоновому". Под постом участник конкурса должен обязательно отметить Московский продюсерский центр.

Имя победителя огласят на сайте и в социальных сетях продюсерского центра. Лидеру голосования предоставят право выступить в эфире радиостанции и записать трек в профессиональной студии.

Ранее москвичи выбрали лучшего артиста проекта "Музыка в метро". Им стал Павел Пикалов. За время существования проекта он выступил на разных его площадках больше 400 раз.

