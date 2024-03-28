Россиянам рассказали, как справиться с тревогой в общественных местах

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Возникающие в общественных местах тревогу и панику нужно лечить терапией, сообщила в беседе с News.ru психолог Светлана Колосова.

По ее словам, если острота эмоционального восприятия трагического события не проходит, необходимо обратиться за помощью.

"Нельзя бесконечно обсуждать проблему. Не нужно жить этой ситуацией и накручивать себя", – сказала Колосова.

Психолог посоветовала искать поддержки у людей, которые помогут перевести вас в другое эмоциональное состояние. Она порекомендовала чаще бывать на свежем воздухе и заниматься чем-то позитивным: активным отдыхом или волонтерством.

Ранее Колосова назвала 5 способов снизить стресс. С тревожным состоянием помогут справиться медитации, ароматерапия, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и антистресс-игрушки.