Диетолог рассказал, для кого чеснок является запрещенным продуктом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чеснок не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудка и кишечника. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В чесноке содержится много активных веществ, в результате чего он способен раздражать слизистую желудка.

"Нежелательно включать его в рацион тем, у кого есть проблемы с желудком. Если чеснок используется в каких-то блюдах в небольшом количестве, в таком виде его можно употреблять, например, в стадии ремиссии. Но если есть продукт сырым, то, конечно, будет обострение, потому что он содержит много активных веществ, которые усиливают воспаление", – пояснил врач.

Также чеснок нужно с осторожностью употреблять тем, у кого имеются не только заболевания желудка, но и кишечника.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В чесноке содержатся достаточно сильные компоненты. Несмотря на то что эти вещества проходят через желудочный барьер, они в любом случае сохраняют свою активность и могут также вызвать проблемы с кишечником.

Кроме того, от употребления чеснока рекомендуется на некоторое время отказаться после оперативных вмешательств.

"В чесноке присутствуют вещества, которые влияют на текучесть крови. Если у человека есть состояния, при которых разжиженная кровь может вызвать какие-то осложнения, например, он после операции либо пациент принимает специальные препараты, то в этом случае продукт употреблять не рекомендуется", – предупредил Арзамасцев.

Ранее были названы продукты, обладающие бактерицидным эффектом. В частности, к ним относится чернослив. Кроме того, горчица, лук и чеснок, в которых содержатся фитонциды. Эти вещества способны подавлять развитие вирусов и бактерий в человеческом организме. Кроме того, в список входит клюква за счет имеющихся в ней фенольных соединений.



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