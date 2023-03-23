Диетолог рассказала, чем грозит частое употребление соевого соуса

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Соевый соус нужно употреблять с осторожностью из-за высокого содержания соли и глутамата натрия, образующегося в процессе брожения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По ее словам, к соусу стоит относиться как к одному из вариантов соли, а ее количество в рационе должно быть минимальным (особенно если у человека есть хронические заболевания).

"К тому же употребление соли негативно отражается на внешности: она задерживает воду, поэтому мы получаем отечность, из-за которой немного растягивается кожа и теряется форма лица", – предупредила эксперт.

В небольших количествах в еду полезно добавлять именно йодированную соль для профилактики йододефицита. Люди, заменяющие соль соевым соусом, лишают себя такой возможности, отметила врач.



Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка.

Также есть мнение, что соевый соус небезопасен для мужчин, так как содержит фитогормоны, которые близки к эстрогенам – женским половым гормонам. Однако именно в соусе их концентрация очень низкая, много их только в самой сое. Но и ее отрицательное влияние на мужской организм пока не доказано, пояснила диетолог.

В целом соевый соус можно изредка добавлять в еду для разнообразия. При этом важно выбирать продукт, содержащий только воду, соевые бобы, пшеницу и соль. От соуса, в составе которого есть сахар, уксус, ароматизаторы, консерванты и красители, Павлюк посоветовала отказаться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал использовать вместо соли больше пряностей. Это может быть чеснок, лук, зелень, петрушка и так далее. По его словам, в отличие от соли, которая вредна, пряности полезны, потому что замедляют процессы старения.

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