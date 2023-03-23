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Общество

Диетолог рассказала, чем грозит частое употребление соевого соуса

Фото: ТАСС/AP Photo/Shizuo Kambayashi

Соевый соус нужно употреблять с осторожностью из-за высокого содержания соли и глутамата натрия, образующегося в процессе брожения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По ее словам, к соусу стоит относиться как к одному из вариантов соли, а ее количество в рационе должно быть минимальным (особенно если у человека есть хронические заболевания).

"К тому же употребление соли негативно отражается на внешности: она задерживает воду, поэтому мы получаем отечность, из-за которой немного растягивается кожа и теряется форма лица", – предупредила эксперт.

В небольших количествах в еду полезно добавлять именно йодированную соль для профилактики йододефицита. Люди, заменяющие соль соевым соусом, лишают себя такой возможности, отметила врач.

Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка.
Наталья Павлюк
врач-диетолог, терапевт

Также есть мнение, что соевый соус небезопасен для мужчин, так как содержит фитогормоны, которые близки к эстрогенам – женским половым гормонам. Однако именно в соусе их концентрация очень низкая, много их только в самой сое. Но и ее отрицательное влияние на мужской организм пока не доказано, пояснила диетолог.

В целом соевый соус можно изредка добавлять в еду для разнообразия. При этом важно выбирать продукт, содержащий только воду, соевые бобы, пшеницу и соль. От соуса, в составе которого есть сахар, уксус, ароматизаторы, консерванты и красители, Павлюк посоветовала отказаться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал использовать вместо соли больше пряностей. Это может быть чеснок, лук, зелень, петрушка и так далее. По его словам, в отличие от соли, которая вредна, пряности полезны, потому что замедляют процессы старения.

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Трошина Любовь

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