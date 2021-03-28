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Общество

16:39

Предпринимательница из Москвы намерена запатентовать мем о Наташе и котах

общество

Предпринимательница из Москвы решила запатентовать мем о Наташе и котах

Жительница Москвы подала заявку в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака фразы "Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!", передает Агентство "Москва".

Под данным брендом согласно классу международной классификации товаров можно будет выпускать и продавать канцтовары, сувениры, фотографии, гравюры, шкуры животных, сумки и одежду для домашних животных, пластиковые мешки для уборки отходов домашних животных, одежду и женское белье, игрушки для детей и животных, а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

По информации Роспатента, заявку подала ИП Бородулина Дарья Сергеевна.

Ранее рэпер Тимати подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Тимати". Товарный знак позволит производить и продавать одежду, обувь и головные уборы, а также заниматься стиркой одежды, строительством, ремонтом, заниматься садоводством и уничтожением сорняков и вредителей, предоставлять психологические медицинские, ветеринарные услуги и услуги по экстракорпоральному оплодотворению.

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