Тимати подал заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда

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Рэпер Тимати подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Тимати", сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что заявку подал Тимур Ильдарович Юнусов.

Согласно поданному документу, товарный знак будет зарегистрирован по по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44, которая дает возможность производить и продавать под брендом одежду, обувь и головные уборы, а также заниматься стиркой одежды, строительством, ремонтом, заниматься садоводством и уничтожением сорняков и вредителей, предоставлять психологические медицинские, ветеринарные услуги и услуги по экстракорпоральному оплодотворению.

Как сообщалось, Тимати вошел в тройку самых упоминаемых СМИ музыкантов в 2020 году. Алла Пугачева лидирует среди музыкантов с рейтингом 77 668 баллов, на второй строчке расположился ее бывший супруг Филипп Киркоров (64 675), а замкнул тройку Тимати (46 960).