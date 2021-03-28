Синоптик пообещал россиянам "персиковое" лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летом температура воздуха в центральной части России будет на 1–2 градуса превышать норму, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое. Я бы назвал его персиковым", – цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, но июль окажется засушливым. Этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время в Москве потеплеет до 12 градусов. Он отметил, что воздух в столице начнет прогреваться с 28 марта.

Специалист также добавил, что метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура равняется 0 градусов. По его словам, 28 и 29 марта уже установится плюсовая среднесуточная температура.

