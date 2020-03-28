Синоптики спрогнозировали до 15 градусов тепла в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 28 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Метеоновости".

Специалисты объяснили, что хорошая погода объясняется "разворотом" антициклона.

"Погожий антициклон "повернется" своей западной стороной. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 13 – 15 градусов, по области до 10 – 15 градусов", – сообщили синоптики.

В столице и области также обойдется без сильного ветра. Его скорость прогнозируется на уровне 5 - 10 метров секунду. Что касается атмосферного давления, то к середине дня оно составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на предстоящей неделе в Москву придет очередное похолодание. Речь идет о настоящей метели и гололедице.

