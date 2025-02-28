Москвичи выбрали название "Таланты" для театрального кадрового конкурса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали название "Таланты" для Всероссийского конкурса по формированию кадрового резерва в театрах столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В голосовании принимали участие почти 150 тысяч жителей Москвы. Около 40% из них проголосовали за вариант "Таланты". На втором по популярности месте оказалось название "Авансцена" (14%). Еще по 13% москвичей отдали голоса за "Мастера" и "Академия". Также в голосовании был вариант "Амплуа", который набрал 11% голосов. Оставшиеся 10% участников проекта решили, что название должны выбрать специалисты.

Конкурс по формированию кадрового резерва проводится в Москве департаментом культуры с 23 января. Его участники – молодые специалисты, режиссеры и руководители в сфере театрального искусства. Заявки на участие подали около 400 человек из 46 регионов России.

В рамках конкурса предусмотрено несколько этапов. На первом происходит тщательный отбор участников. Их творческие работы оценивают выдающиеся деятели столичных театров. После этого конкурсанты будут обучаться у опытных театральных специалистов, под руководством которых им предстоит создать индивидуальный проект. Главные режиссеры должны будут предоставить план постановки, а их помощники – разработать стратегию развития театра.

По результатам защиты проектов будут выбраны лучшие участники, которые войдут в кадровый резерв столичных театров. Это поможет выявить наиболее одаренных специалистов в театральной сфере и предоставить им возможность развития под руководством опытных профессионалов.

Между тем худрук Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов, комментируя конкурс, отметил, что театр, прежде всего, не здание, а люди. Поэтому грамотный руководитель должен доверять талантливым людям и регулярно придумывать что-то новое, а не сосредотачиваться на одном спектакле.

В свою очередь, руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев подчеркнул, что руководители должны понимать, что театр – творческое учреждение, которое должно знакомить зрителя с искусством, обогащать человека нравственным воспитанием и формировать его ценности.