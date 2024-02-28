Психолог рассказала о связи еды и эмоций

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Еда является не просто энергией для организма. За ее счет многие люди пытаются решить психологические и физические проблемы. Нередко это используют и в кино для сближения персонажа со зрителем, сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяну Исраелян.

В фильме "Дневник Бриджит Джонс" главная героиня испытывает сложности с контролем питания. По словам эксперта, для Бриджит еда выполняет несколько функций. В ней девушка находит утешение и удовлетворение эмоциональных потребностей. Также еда является для главной героини фильма объектом контроля и самоорганизации.

"Она могла бы учиться слушать свое тело, распознавать его потребности и питаться, когда действительно голодна, а не просто эмоционально подавлена. Кроме того, найти занятие, которое поможет уменьшить стресс и сбросить негативные эмоции, также может быть полезным в такой ситуации", – указала специалист.

Сцена из мультфильма "Рататуй", в которой ресторанный критик Антуан Эго вспоминает вкус домашнего блюда из детства, демонстрирует вопросы о питании и его влиянии на эмоциональное состояние, продолжила Исраелян. Он предпочитает вкус и наслаждение от еды, ищет и ценит блюда. Психолог предположила, что Эго может быть приверженцем интуитивного питания.

Одним из плюсов такого подхода она назвала заострение внимания на удовольствие от еды, что помогает исключить строгие ограничения и запреты, а также позволяет лучше понимать свои потребности.

"Воспоминания о вкусах из детства и привязанность к любимой еде могут иметь сильное влияние на эмоции и питание. Поэтому при таком подходе важно соблюдать баланс между наслаждением едой и заботой о своем здоровье", – посоветовала эксперт.

Еще один пример связи еды и эмоций собеседница издания увидела в кинокартине "Я худею", где девушка Аня живет в круговороте диет и срывов. Как считает психолог, это оказывает воздействие на ее психологическое состояние и отношения. Стремление к стройному телу и срывы способствуют появлению чувства неполноценности и неуверенности в себе, сказала Исраелян.

Кроме того, переедание было показано в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Качественное воспитание Дадли в семье Дурслей подменяется большим количеством еды, однако в реальности подобный подход способен спровоцировать серьезные последствия, отметила специалист. Она добавила, что у ребенка могут возникнуть ожирение, проблемы с сердцем, сахарный диабет и другие заболевания.

"В дополнение к этим физическим последствиям такие дети, как Дадли, часто сталкиваются с определенными психологическими проблемами. Они могут страдать от аутоагрессии, низкой самооценки, чувства неполноценности, проблем с социализацией", – заключила эксперт.

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