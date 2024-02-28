Диетолог рассказала, кому нельзя есть семена чиа

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Людям с заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от употребления семян чиа. Об этом в эфире радио Sputnik заявила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

По словам нутрициолога, у семян чиа твердая оболочка, которая плохо переваривается у людей с заболеваниями желудка. Также любые проблемы с кишечником являются противопоказаниями для употребления этого продукта, предупредила врач. Диетолог уточнила, что с осторожностью есть чиа надо людям с пониженным давлением, потому что содержащийся в семенах калий является мочегонным. Также на продукт может появиться аллергия, при обострении любой болезни специалист советует отказаться от употребления.

Богданова указала, что чиа можно есть в небольшом количестве, иначе есть вероятность повредить слизистую оболочку рта и кишечника. Более того, семена лучше не измельчать, поскольку крошки могут навредить слизистой еще больше, сказала она. Диетолог рекомендовала проварить или положить на ночь в горячую воду семена, чтобы они набухли. После термической обработки чиа не теряет своих полезных свойств.

Говоря о полезности, эксперт отметила, что в семенах много фосфора, белка, калия, витамина С, также присутствуют магний, железо и кальций. Продукт будут полезен для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, нарушениями памяти.

Ранее диетолог Ольга Шестакова рассказала, что семена чиа, кунжута, конопли и граната имеют высокую питательную ценность, поэтому их стоит регулярно добавлять в рацион. Эксперт объяснила, что в семенах конопли есть белок, аминокислоты и витамины, в семечках граната – омега-7 полиненасыщенная жирная кислота и антиоксидаты, в кунжуте – кальций, марганец и биологически активные вещества.

"Доктор 24": семена чиа