За сутки в Москве выявили 1 914 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 1 914 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 185 человек, вылечились 3 149 пациентов, 11 граждан скончались.

Всего в городе было выявлено 3 418 357 случаев коронавируса, выздоровели 3 220 745 человек, умерли 48 205 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рост уровня заболеваемости коронавирусом в России стал предсказуемым. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, РФ проходит новый пик заболеваемости.

Эксперт отметила, что показатели более чем в два раза ниже заболеваемости в прошлом году.



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