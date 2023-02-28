В РФ за сутки выявили 9 753 случая заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 9 753 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За день зафиксировали 35 летальных исходов. Выздоровели за минувшие сутки 14 365 человек, что на 55,3% больше, чем 27 февраля.

Госпитализация потребовалась 2 053 пациентам. Это на 161,2% больше, чем накануне. Рост числа направлений в больницы зафиксировали в 70 российских регионах, снижение – в 8. Обстановка не изменилась в 7 субъектах РФ.

Между тем глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что в специальном административном районе Китая с 1 марта отменят масочный режим. Решение было принято, чтобы вернуть в регион туризм и бизнес.

Однако за администраторами останется право самостоятельно требовать от персонала и посетителей ношения масок. Речь идет о местах повышенного риска, например больницах.

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