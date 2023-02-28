Врач предупредила о связи подгоревшей еды и рака

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Употребление подгоревшей еды может привести к раннему старению и повышает риск развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Подгоревшую еду опасно есть. Дело в том, что во время жарки образуются конечные продукты гликирования, то есть это когда углевод, по сути, сливается с белком и образует поперечные сшивки. На лице это может проявляться морщинами. Такие морщины также появляются у нас и внутри на жизненно важных органах, сосудах и так далее. То есть идет фактически раннее старение", – пояснила врач.

Кроме того, на подгоревшей еде образуется канцероген акриламид, который тоже негативно влияет на здоровье человека.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда мы жарим картошку и где-то подгоревшая корочка – это как раз провокатор возникновения онкологии. Когда происходит дымление, выделяются полиароматические углеводороды. Это тоже провокатор и онкологии, и повреждения наших клеток.

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