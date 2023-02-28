11:48Общество
Врач предупредила о связи подгоревшей еды и рака
Фото: depositphotos/Eddie100164
Употребление подгоревшей еды может привести к раннему старению и повышает риск развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Подгоревшую еду опасно есть. Дело в том, что во время жарки образуются конечные продукты гликирования, то есть это когда углевод, по сути, сливается с белком и образует поперечные сшивки. На лице это может проявляться морщинами. Такие морщины также появляются у нас и внутри на жизненно важных органах, сосудах и так далее. То есть идет фактически раннее старение", – пояснила врач.
Кроме того, на подгоревшей еде образуется канцероген акриламид, который тоже негативно влияет на здоровье человека.
Ранее были названы опасные для здоровья последствия употребления заплесневевшего хлеба. Если человек съест большое количество такого продукта, то это может привести к отравлению, сопровождающемуся тошнотой и диареей. При регулярном употреблении хлеба с плесенью не исключены проблемы с печенью, поскольку на орган будет идти очень большая нагрузка в виде токсинов.
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