Москвичей предупредили о приближении арктических морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В начале марта в столичный регион придут арктические морозы после кратковременного потепления в первые дни календарной весны, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Синоптик рассказал, что в первые дни марта в Москве будет наблюдаться слабая плюсовая температура.
"Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", – сказал Тишковец.
Далее, по его словам, март начнет доказывать свой статус зимнего месяца. Тишковец напомнил, что климатическая весна в России как правило наступает лишь в районе 27 марта.
"Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", – заявил климатолог.
Он пояснил, что в этот день в дневное время температура воздуха опустится до минус 4, а 7 и 8 марта москвичи застанут пик морозов – ночью столбики термометров покажут минус 17-19 градусов.
По данным Тишковца, устойчивое потепление придет в столичный регион 9 марта. Однако, температура воздуха будет колебаться от более холодной к более теплой и наоборот.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что "слякотная погода" в городе прекратится только в апреле. По ее словам, март в России фактически зимний месяц, когда еще бывает значительное количество снега.
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