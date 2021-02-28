Москвичей предупредили о приближении арктических морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале марта в столичный регион придут арктические морозы после кратковременного потепления в первые дни календарной весны, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Синоптик рассказал, что в первые дни марта в Москве будет наблюдаться слабая плюсовая температура.

"Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", – сказал Тишковец.

Далее, по его словам, март начнет доказывать свой статус зимнего месяца. Тишковец напомнил, что климатическая весна в России как правило наступает лишь в районе 27 марта.

"Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", – заявил климатолог.

Он пояснил, что в этот день в дневное время температура воздуха опустится до минус 4, а 7 и 8 марта москвичи застанут пик морозов – ночью столбики термометров покажут минус 17-19 градусов.

По данным Тишковца, устойчивое потепление придет в столичный регион 9 марта. Однако, температура воздуха будет колебаться от более холодной к более теплой и наоборот.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что "слякотная погода" в городе прекратится только в апреле. По ее словам, март в России фактически зимний месяц, когда еще бывает значительное количество снега.