В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки коронавирусом заразились 11 359 человек в 84 регионах. Без клинических проявлений выявлено 1 285 случаев, передает Оперативный штаб.

В Москве зафиксировали 1 737 случаев, в Санкт-Петербурге – 939, в Московской области – 617, в Нижегородской области – 387, в Воронежской области – 295, в Ростовской области – 284, в Самарской области – 281, в Иркутской области – 230, в Челябинской области – 201, в Саратовской области – 198.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области.

Суммарно во всех регионах страны с коронавирусом столкнулись 4 246 079 человек.

За последние сутки скончались 379 человек, за все время пандемии – 86 122. Выздоровел после прохождения лечения за сутки 12 391 пациент, за все время – 3 811 797.

Ранее биолог рассказала, что мужчины сложнее переносят коронавирус во время острой фазы заболевания, чем женщины. При этом представительницы слабого пола гораздо дольше борются с последствиями инфекции.

