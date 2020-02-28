В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянин, въехавший в Азербайджан из Ирана, оказался заражен коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

Уточняется, что его отправили в инфекционный блок специального режима.

"Заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что это первый случай заражения в Азербайджане.

Ранее правительство России временно перестало пропускать граждан Ирана через границу. Пока они не могут подать заявку на оформление и выдачу визы для посещения России. Также Россия ограничила авиасообщение с Исламской Республикой Иран в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Вспышка эпидемии коронавируса коснулась и российско-итальянских коммуникаций. Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что около 20 тысяч граждан РФ в настоящий момент пребывают в Италии. Воздержаться от поездок на Апеннинский полуостров призвали Ростуризм и МИД. 27 февраля также стало известно, что все организованные туристы из России покинут Италию до середины марта.

Эпидемия коронавируса впервые возникла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.

Инфекция продолжает разлетаться по миру. 28 февраля о первых случаях заражения объявили в Нидерландах и Литве.