Образовательная программа "Включайся!" пройдет в Москве – Сергунина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил обновленную обучающую программу для волонтеров "Включайся!". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что первые уроки пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Первыми слушателями станут около 150 человек из состава волонтерского корпуса 75-летия Победы.
В рамках программы в двухдневном формате для волонтеров подготовили различные мастер-классы и лекции. Специалисты расскажут о волонтерской деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов, действиях при чрезвычайных ситуациях, а также о правилах поведения с пожилыми людьми.
Интенсив начнется с представления ресурсного центра "Мосволонтер", после чего всех участников будет ждать интерактивная игра "Включайся!". Задача этой игры познакомить всех добровольцев между собой и распределить их на команды.
Ресурсный центр "Мосволонтер" был создан в феврале 2014 года и уже успел стать ключевым звеном волонтерского движения в России. "Мосволонтер" не только поддерживает добровольческие инициативы некоммерческих организаций, но также проводит обучающие программы, занимается экспертной и исследовательской деятельностью.
Специалисты центра разработали стандарт "5 ключей успешной волонтерской программы", который описывает, как продуктивно организовать работу в любом направлении волонтерства.
В 2019 году "Мосволонтер" победил на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Ему присудили награду в номинации "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности".
В столице можно бесплатно пройти курсы для волонтеров
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