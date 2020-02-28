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Синоптики рассказали о погоде 28 февраля в Москве

Гребень антициклона. Какая погода ждет москвичей в пятницу
общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 28 февраля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что днем столичный регион окажется во власти промежуточного гребня антициклона. Местами ожидаются небольшие осадки.

"Максимальная температура воздуха в Москве от 1 до 3 градусов, по области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть западный ветер порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 70 процентов.

В столице продолжает действовать предупреждение о сильном тумане. Об этом ранее сообщали в Гидрометцентре.

ЦОДД в связи с туманом выдал рекомендации водителям.

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