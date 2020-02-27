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Москва 24

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Город

27 февраля, 20:51

Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 28 февраля

город погода

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

В Гидрометцентре рассказали о сильном тумане, который ожидается в столичном регионе до утра 28 февраля 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

Синоптики отмечают, что ограничение видимости будет достигать 500 метров. Действие предупреждения началось в 18:00 27 февраля и завершится 28 февраля в 10:00.

В связи с туманом людей, которые имеют сердечно-сосудистые и астматические заболевания, призвали остаться дома. Водителям предписали соблюдать скоростной режим и включать противотуманные фары и фонари.

Ранее Центр организации дорожного движения московским водителям напомнил об осторожности и соблюдении дистанции на дорогах во время туманов.

Также в столице объявили экстренное предупреждение в связи с возникновением тумана. Синоптики сообщили, что в выходные дни стоит ожидать выпадение осадков.

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