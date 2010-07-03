В Самаре уволили директора кладбища после гроба у правительства области

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В Самаре уволили директора городского кладбища "Центральное" после того, как местная жительница, не сумев похоронить бывшего гражданского мужа, выставила гроб с его телом у здания правительства области, сообщает "Интарфакс" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Собеседник агентства заявил, что не располагает информацией о причинах и дате увольнения директора.

Инцидент произошел вечером 21 февраля. Жительница Самарской области Анна Плотникова и похоронный агент не смогли организовать похороны на муниципальном кладбище в Самаре.

По словам депутата собрания представителей Красноярского района области Азата Туймасова, Плотникова договорилась с индивидуальным предпринимателем о проведении похорон, согласившись на его цену.

Похоронный агент получил направление на кладбище Самары, но когда приехал с помощниками копать могилу, столкнулся с противодействием администрации кладбища и группы неизвестных мужчин.

22 февраля женщина бесплатно похоронила умершего на сельском кладбище под Самарой. В тот же день замглавы города Александр Андриянов заявил, что похоронам никто на кладбище Самары не препятствовал. Вместе с тем, он не смог уточнить, кто были люди, мешавшие копать могилу.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инцидент "вопиющим" и поручил мэру города и областному департаменту по борьбе с коррупцией "жестко разобраться в произошедшем". Проверку также инициировали полиция и прокуратура.