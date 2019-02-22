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14:15

Мэрия Самары отреагировала на сообщения о "войнах могильщиков" в городе

власть происшествия общество

14:15

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Фото: twitter.com/a_tuimasov

Власти Самары опровергли информацию о том, что сотрудники муниципального казенного учреждения (МКУ) "Ритуал" и других предприятий помешали местной жительнице похоронить мужа, передает РИА Новости.

Ранее депутат Красноярского района Самарской области Азат Туймасов рассказал, что его знакомому предпринимателю по фамилии Воробьев, работающему в сфере ритуальных услуг, помешали похоронить мужчину на кладбище Рубежное. Этому воспрепятствовали сотрудники фирм-конкурентов. После этого инцидента супруга покойного отвезла гроб с его телом к зданию правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе Самары Елене Лапушкиной разобраться в ситуации и оказать супруге покойного всю необходимую помощь.

В свою очередь, замглавы города Александр Андриянов заявил, что Туймасова и его знакомого предпринимателя беспрепятственно допустили на кладбище. Им выдали направление на захоронение в течение десяти минут, что подтверждается видеозаписью.

По словам Андриянова, сотрудники компании Воробьева имитировали работу, а после закрытия кладбища бросили могилу "не вырытой". Сам бизнесмен отказался подписывать акт о выделении земли.

Замглавы города также отметил, что на кладбище дежурили сотрудники полиции, однако каких-либо жалоб от предпринимателя им не поступало. Заявления Туймасова и его знакомого не соответствуют действительности, подчеркнул Андриянов.

Чтобы похоронить мужа, женщине пришлось поставить гроб с телом перед зданием администрации

власть происшествия общество

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