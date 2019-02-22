Мэрия Самары отреагировала на сообщения о "войнах могильщиков" в городе

Власти Самары опровергли информацию о том, что сотрудники муниципального казенного учреждения (МКУ) "Ритуал" и других предприятий помешали местной жительнице похоронить мужа, передает РИА Новости.
Ранее депутат Красноярского района Самарской области Азат Туймасов рассказал, что его знакомому предпринимателю по фамилии Воробьев, работающему в сфере ритуальных услуг, помешали похоронить мужчину на кладбище Рубежное. Этому воспрепятствовали сотрудники фирм-конкурентов. После этого инцидента супруга покойного отвезла гроб с его телом к зданию правительства Самарской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе Самары Елене Лапушкиной разобраться в ситуации и оказать супруге покойного всю необходимую помощь.
В свою очередь, замглавы города Александр Андриянов заявил, что Туймасова и его знакомого предпринимателя беспрепятственно допустили на кладбище. Им выдали направление на захоронение в течение десяти минут, что подтверждается видеозаписью.
По словам Андриянова, сотрудники компании Воробьева имитировали работу, а после закрытия кладбища бросили могилу "не вырытой". Сам бизнесмен отказался подписывать акт о выделении земли.
Замглавы города также отметил, что на кладбище дежурили сотрудники полиции, однако каких-либо жалоб от предпринимателя им не поступало. Заявления Туймасова и его знакомого не соответствуют действительности, подчеркнул Андриянов.
Чтобы похоронить мужа, женщине пришлось поставить гроб с телом перед зданием администрации
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.