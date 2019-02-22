В Самаре началась проверка после инцидента с гробом у здания правительства

Самарская полиция начала проверку после инцидента с гробом у здания правительства, передает РИА Новости.
Как сообщил представитель ГУ МВД по региону, не сумев похоронить бывшего мужа на кладбище в Самаре из-за "войн могильщиков" женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства.
Очевидцем произошедшего стал депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов.
По его словам, к его знакомому, индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг, обратилась женщина с просьбой похоронить бывшего гражданского мужа.
МУП "Спецкомбинат" выдал направление на кладбище Рубежное. На этом кладбище действует монополия, и контролирующая его компания требует за свои услуги около 30 тысяч рублей, пояснил Туймасов.
По словам депутата, в день похорон на место захоронения приехали около 20-30 человек. Эти люди не дали сотрудникам фирмы-конкурента выкопать могилу. Женщину с гробом покойного не пустили на кладбище. Ей предложили перенести похороны на следующий день. Тогда, по словам Туймасова, женщина отвезла гроб к зданию правительства.
Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на ситуацию, поручив разобраться в произошедшем главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией. Министерству соцзащиты Азаров рекомендовал оказать всю необходимую помощь родственникам покойного.
По словам губернатора региона Дмитрия Азарова, вся информация о случившемся будет представлена общественности.
Экс-супруга покойного Анна заявила, что она от помощи властей отказалась и намерена в пятницу похоронить бывшего мужа в деревне.
В мэрии Самары заявили, что "ситуация крайне неоднозначная" и также пообещали разобраться.
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