Косметолог Васильева: корректировать овал лица надо начинать перед похудением

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Корректировать овал лица надо начинать перед похудением: это устранит образование заломов и провисаний кожи, а также поддержит ткани. Об этом рассказала косметолог Екатерина Васильева в беседе с Pravda.Ru.

Она отметила, что во время похудения уменьшается не только жировая прослойка тела, но и подкожно-жировая клетчатка на лице. Без поддержки ткани лица теряют упругость.

Косметолог порекомендовала для подготовки кожи лица к похудению использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Такой метод, по ее словам, поможет свести на минимум последствия похудения, а также сохранит естественные черты лица.

Васильева добавила, что не только подготовка кожи лица, но и неправильный прикус или искривление позвоночника также влияют на сохранение овала лица. Поэтому работа с ортодонтом и ношение ортопедической обуви тоже помогают сохранить внешний вид и влияют на симметрию лица.

Однако, если человек уже похудел, эксперт заявила, что современные подходы в косметологии помогут найти решения в восстановлении естественных черт лица.

Между тем врач-дерматолог София Белаш рассказала, что самостоятельное удаление акне может привести к серьезным последствиям для кожи, в том числе ее повреждениям, которые могут сохраняться несколько лет. Кроме того, механические воздействия на коже могут спровоцировать новые высыпания.

Она напомнила про современные методы удаления акне, среди которых механическая чистка лица, а также химические пилинги, которые помогают отшелушить кожу от омертвевших клеток и очистить поры.