В России за сутки выявили 7 219 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 7 219 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Стационарное лечение потребовалась 989 пациентам. Количество госпитализаций увеличилось в 40 регионах, а уменьшилось – в 39, без изменений ситуация осталась в 10 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 42 человека. А выздоровели после прохождения лечения 4 384 пациента, что на 10,1% меньше, чем накануне.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 931 480 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 335 704 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 22%. Всего на третьей неделе января было выявлено около 38 тысяч новых случаев COVID-19.



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