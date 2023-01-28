Четыре главных управления МЧС будут созданы в новых регионах России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МЧС России создаст в новых регионах РФ четыре главных управления. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"Создание четырех территориальных органов определено соответствующим приказом, подписанным главой спасательного ведомства Александром Куренковым. В настоящее время ведутся организационные мероприятия", – указано в сообщении.

Комплектование территориальных подразделений МЧС на новых территориях проводится за счет увеличения штатной численности ведомства. Уточняется, что создание подразделений в четырех новых регионах России планируется до 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых российских регионах. Предполагается, что в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 марта будут выплачиваться пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

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