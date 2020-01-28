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Общество

09:59

Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

общество за рубежом

Фото: скриншот видео youtube.com/TriangulumGalaxyProductions

Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сообщается, что в начале XX века вилла принадлежала бельгийскому королю Леопольду II. В 2016 году особняк стал собственностью компании – производителя вин Campari Group.

По некоторым данным, недвижимость на Лазурном берегу обошлась Ахметову в 200 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране. Так, по его словам, Ахметов готов вкладывать деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса. Президент уточнил, что при финансовой помощи бизнесмена были закуплены 200 машин скорой помощи для сельских больниц.

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