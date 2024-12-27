Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для людей старше 60 лет

Фото: depositphotos/Alp_Aksoy

Кефир положительно влияет на кишечник и помогает людям старше 60 лет в профилактике остеопороза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, напиток хорошо усваивается организмом. Кисломолочный продукт брожения содержит лакто- и бифидобактерии.



Елена Соломатина врач-диетолог Кефир поддерживает микробиом, добавляет в кишечник полезные бактерии. От его здоровья во многом зависит иммунитет и состояние нервной системы.

При этом "молодой" кефир, то есть произведенный не более трех дней назад, оказывает послабляющее действие. "Старый" кефир (от трех дней) будет давать закрепляющий эффект, предупредила эксперт.

"В напитке есть кальций и витамин D, поэтому кефир может помочь людям старше 60 лет в профилактике перелома шейки бедра и остеопороза. Разрушение различных тканей будет отодвигаться", – указала диетолог.



Елена Соломатина врач-диетолог Кальций необходим пожилым не только для поддержания костной системы, но и для нормального сокращения сердечной мышцы, работы сердечно-сосудистой системы и передачи нервного импульса.

По словам Соломатиной, людям старше 60 лет можно пить по одному–два стакана кефира в день. Употреблять его можно не только в чистом виде, но и делать на основе напитка супы, окрошку, а также смузи с бананом и ягодами.

Ранее россиянам перечислили симптомы, которые могут указывать на дефицит кальция. Насторожить должно плохое состояние кожи, волос, ногтей, появление усталости и судорог, а также покалывание в пальцах. Кроме того, нехватка макроэлемента плохо влияет на состояние зубов. Они становятся более подвержены кариесу и расшатываются.

