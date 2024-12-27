Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для людей старше 60 лет

27 декабря, 08:32Общество
Фото: depositphotos/Alp_Aksoy
Кефир положительно влияет на кишечник и помогает людям старше 60 лет в профилактике остеопороза. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, напиток хорошо усваивается организмом. Кисломолочный продукт брожения содержит лакто- и бифидобактерии.
При этом "молодой" кефир, то есть произведенный не более трех дней назад, оказывает послабляющее действие. "Старый" кефир (от трех дней) будет давать закрепляющий эффект, предупредила эксперт.
"В напитке есть кальций и витамин D, поэтому кефир может помочь людям старше 60 лет в профилактике перелома шейки бедра и остеопороза. Разрушение различных тканей будет отодвигаться", – указала диетолог.
По словам Соломатиной, людям старше 60 лет можно пить по одному–два стакана кефира в день. Употреблять его можно не только в чистом виде, но и делать на основе напитка супы, окрошку, а также смузи с бананом и ягодами.
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