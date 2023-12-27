В России разработают поправки в ТК для введения выплат за наставничество

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Правительство России разработает поправки в Трудовой кодекс (ТК), позволяющие утвердить выплаты за наставничество. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты", – цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, после этого поправки будут отрегулированы нормативными актами. Подобные меры позволят сделать выплаты за наставничество обязательными на законодательном уровне.

Ранее Владимир Путин предложил учредить в России ежегодную премию "Наставник года". Это, по его словам, позволит повысить статус и престиж наставничества в стране. При этом президент заявил, что институт наставничества не должен становиться принудительным.

