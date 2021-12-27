Врач рассказал о правилах посещения бани в Новый год

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Посещение бани лучше перенести на 1 января, чтобы очистить организм от алкоголя, выпитого 31 декабря. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что алкоголь и баня – несовместимые вещи. Высокая температура поднимает давление, а алкоголь усиливает это воздействие, расширяя сосуды. В результате могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

Тяжельников также рассказал, что за два часа до посещения бани лучше отказаться от еды, а непосредственно перед парной рекомендуется измерить давление.

"Баня действительно может дать оздоровительный эффект, способствуя очищению организма и выведению токсинов, если соблюдать все правила и меры предосторожности, поэтому можно сходить в баню 1 января, но только будучи трезвыми. При этом нужно много пить, чтобы поддерживать водный баланс, например хороши чаи с медом и травами и настои", – цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач рекомендовал воздержаться от парилки людям, которые имеют повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. Воздержаться от посещения бани стоит беременным женщинам и людям с острой простудой.

Специалист посоветовал в первый раз заходить в парную на короткое время. Перед этим лучше некоторое время посидеть в предбаннике, чтобы подготовить организм.

"Сначала можно зайти в парную совсем на короткое время, 3–5 минут, постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8–10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10–15 минут", – заключил Тяжельников.

Ранее главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что поход в баню может представлять опасность для отдельных категорий граждан. Особенно опасны походы в баню для гипертоников. А вот тем, у кого наблюдается легкая почечная недостаточность, это, наоборот, может быть полезным, но строго под наблюдением специалистов.