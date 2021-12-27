Генсек ООН призвал человечество готовиться к следующей пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавируса не является для человечества последней, необходимо готовиться к следующей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", – написал он в Twitter.
Он напомнил, что 27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Он был провозглашен Генассамблеей Организации Объединенных Наций в ноябре 2020 года.
"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует", – добавил Гутерреш.
В сентябре на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в будущем вероятно появление новой пандемии, бороться с которой необходимо всему миру.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.
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