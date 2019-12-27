Организатор свадеб рассказала о музыкальных трендах для бракосочетаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свадебный организатор Галина Тюбина в беседе с Москвой 24 рассказала об актуальных музыкальных трендах для бракосочетаний. По ее словам, все зависит от вкуса людей и от того, что они слушают в обыденной жизни.
"Она более интересная, яркая и эмоциональная. Можно подчеркнуть свою какую-то особенность или особенность молодоженов. У каждого своя песня, это что-то, что им нравится, что их олицетворяет. Сейчас подрастает более прогрессивное поколение, они иногда выбирают намного круче композиции, чем The Beatles или заставка из Игры Престолов", – говорит эксперт.
Тюбина отметила, что популярными также являются песни Эда Ширана и композиция All of me Джона Ледженда. Иногда пары могут "с юмором" выйти под рэп, треки группы "Пицца" или песню Скриптонита "Космос". "Были ребята, которые взяли композицию "Почему я такой сексуальный" на выход жениха. Поэтому изощряются все как могут, чтобы это было более запоминающееся и яркое событие в их жизни", – сказала она.
Что касается музыкальных трендов на будущий год в этой индустрии, специалист предположила, что восприятие музыки в свадебной индустрии сильно не изменилось в целом.
"Сложно сказать, что будет популярно в следующем году. Наверное, останется что-то лирическое и всегда будет какой-нибудь Moscow calling под выход жениха, это еще лет пять не выйдет из моды, скорей всего", – резюмировала она.
Ранее сообщалось, что самой популярной композицией для свадебных церемоний у молодоженов в Москве остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.
Живое музыкальное сопровождение представлено во Дворце бракосочетания на ВДНХ, Дворце бракосочетания № 5 и Дворце бракосочетания в Коломенском. Помимо классической свадебной мелодии, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.
В числе необычных музыкальных композиций оказалась мелодия из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" композитора Василия Агапкина "Прощание Славянки" и песня "Лирика" рок-группы "Сектор Газа".
На поздравление гостей популярны главная тема из "Звездных войн" и "Розовой пантеры", танго из картины "Запах женщины", а также музыка из игры Super Mario.
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