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06:41

Снег и до 10 градусов мороза ожидается в столичном регионе 27 декабря

общество погода

06:41

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предстоящим днем в Москве и Подмосковье сохраняется облачная с прояснениями, умеренно морозная погода, информирует сайт "Метеоновости".

Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе составит 8-6 градусов мороза, по области — до минус 10 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Влажность воздуха по-прежнему высокая, атмосферное давление повысится и вернется к привычным значениям. При такой погоде могут напомнить о себе больные суставы и позвоночник, предупреждают медики.

C начала зимы со столичных улиц вывезли уже три миллиона кубометров снега. В процессе расчистки улиц задействованы около восьми тысяч машин.

В ЦОДД просят столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт. В городе осложнено дорожное движение из-за предновогоднего ажиотажа и снегопада. Тяжелая ситуация на дорогах продлится до 28 декабря.

общество погода

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