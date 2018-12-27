Снег и до 10 градусов мороза ожидается в столичном регионе 27 декабря

Предстоящим днем в Москве и Подмосковье сохраняется облачная с прояснениями, умеренно морозная погода, информирует сайт "Метеоновости".
Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе составит 8-6 градусов мороза, по области — до минус 10 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
Влажность воздуха по-прежнему высокая, атмосферное давление повысится и вернется к привычным значениям. При такой погоде могут напомнить о себе больные суставы и позвоночник, предупреждают медики.
C начала зимы со столичных улиц вывезли уже три миллиона кубометров снега. В процессе расчистки улиц задействованы около восьми тысяч машин.
В ЦОДД просят столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт. В городе осложнено дорожное движение из-за предновогоднего ажиотажа и снегопада. Тяжелая ситуация на дорогах продлится до 28 декабря.
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