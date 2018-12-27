Россияне стали больше грустить и уставать

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Негативные эмоции чаще испытывали россияне в уходящем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, число людей, которые чувствуют усталость, выросло с 8% в 2017 году до 19%. Волнение испытывают 15% вместо прежних 10%, грусть – 10% вместо 4%. Разочарование отмечено ростом с 3% до 10%.

Ожидание перемен к лучшему и радость испытывают 49% россиян. Спокойны и уверенны 27% опрошенных.

Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что более 80% россиян чувствуют себя счастливыми людьми. Главной причиной счастья жители России называют семью. Так ответили более 30% опрошенных. Отсутствие же семьи, любимого человека и детей сильнее всего омрачает жизнь жителей России.

В вопросах счастья более оптимистична молодежь. Среди 18-24-летних – 87% счастливых. Также довольны жизнью респонденты с высоким достатком (их 96%). Среди людей в возрасте 60 лет и старше счастливыми назвались 79%, а среди малообеспеченных – 58%.