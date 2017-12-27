Названа средняя стоимость новогоднего подарка ребенку в Москве

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Средняя стоимость подарка ребенку на Новый год в столице составляет 3,7 тысячи рублей. Исследование провел портал Superjob.
По данным исследовательского цента компании, в столице чаще всего на подарки детям тратят от трех до пяти тысяч рублей. Суммы в этом диапазоне назвали 18 процентов опрошенных. "В северной столице в ценовом диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей выбрали подарки детям 16 процентов респондентов. Также по 16 процентов респондентов из обеих столиц потратили чуть меньше – от двух до трех тысяч рублей. В сумму от полутора до двух тысяч рублей на ребенка уложились по 15 процентов москвичей и петербуржцев", – цитирует сообщение центра Агентство "Москва".
Исследователи также отметили, что траты на подарок растут, когда речь идет о взрослом ребенке. На подарок подросткам родители тратят более 4,4 тысяч рублей. А вот малышам от года до двух лет дарят вещи менее, чем за 2,7 тысячи рублей.
Портал опросил 1,2 тысячи родителей из Москвы и 700 – из Санкт-Петербурга.
Ранее банки посчитали, сколько родители уже потратили на детские подарки, и какие игрушки стали самыми популярными в первые недели декабря. В топ вошли пластиковые игрушки для лепки снежков, инерционные машинки и кондитерские наборы.
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