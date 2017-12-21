Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
За первую неделю декабря самыми популярными покупками для детей стали пластиковая игрушка для лепки снежков и машинки с инерционным эффектом движения.
При этом, как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные оператора Сбербанка "Платформа ОФД", в уходящем году родители готовы потратить на подарки детям сумму, которая значительно превышает уровень 2016 года. Так, самые популярные подарки – инерционные машинки – подорожали на 33 процента.
По сравнению с ноябрем к началу декабря количество покупок в категории до 500 рублей также подскочило на 10 процентов.
Из сладостей родители предпочитали стограммовые наборы конфет в праздничной упаковке. Средний чек – 110 рублей, это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. Также пользовались популярностью шоколадные сладости в фольге в виде Деда Мороза весом до 50 гр и средней ценой в 65 рублей – она за год не изменилась.
Ранее сообщалось, что сладкий новогодний подарок весом примерно килограмм в Москве стоит 600–620 рублей.
В России в 2017 года средние розничные цены на шоколадные кондитерские изделия почти не выросли. А некоторые шоколадные конфеты подешевели в сравнении с 2016 годом. В Центре исследований кондитерского рынка заключили, что сейчас детские новогодние подарки не столько подорожали, сколько стали больше по объему.
В этом году в новогоднем подарке для российских детей шоколадные конфеты составляют 60–70 процентов от веса всех кондитерских изделий. Еще 5–10 процентов – это леденцы и карамель, остальное – штучные изделия: зефир, нуга, мармелад, халва, вафли и печенье.
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