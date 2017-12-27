Уютный, бюджетный, практичный: "подарочная" шпаргалка на последний момент

В предновогодней суете не все успевают вовремя купить подарки друзьям и близким. Редакция портала Москва 24 решила помочь тем, кто оставляет это дело на последний момент, и сделала универсальную подборку уютных, бюджетных и практичных вариантов.

Фото: depositphotos/LisaA85

Пожилым родственникам

Уютный – альбом с распечатанными семейными фотографиями потребует сил и времени, но будет стоить затраченных усилий: многие давно не печатают фотографий, а это прекрасная традиция.

Бюджетный – ностальгические духи "Красная Москва" для бабушки и массажный аппликатор для дедушки.

Практичный – электрогрелка для ног или электромассажер. Можно выбрать любой из множества существующих в предпочитаемой ценовой категории.

Детям

Фото: depositphotos/SergKovbasyuk

Уютный – мягкие игрушки еще никто не отменял. Даже ребенку, обладающему огромной коллекцией, можно подобрать такую дизайнерсую игрушку, которую он не захочет выпускать из рук.

Бюджетный – коварные конфетки из "Гарри Поттера" с самыми разными вкусами, в том числе и очень противными, или набор юного фокусника, выпускающийся для разных возрастных категорий.

Практичный – чемодан головоломок поможет ребенку развить логику, быстроту реакции, мелкую моторику.

Подросткам

Фото: depositphotos/gdolgikh

Уютный – сладости из серии "вкусная медпомощь" или шоколад ручной работы выделятся из потока подарочных наборов, каждый год обрушивающихся на подростков.

Бюджетный – пятибук для мечтательной и глубокомысленной натуры, диско-шар и проектор звездного неба – для всех остальных.

Практичный – очки виртуальной реальности, колонки и беспроводные наушники.

Подруге и другу

Фото: depositphotos/AnnHaritonenko

Уютный – печенье с предсказаниями (чтобы новогодние лакомства еще и позитивный посыл с собой несли), теплый плед, свитер с оленями. Последний вариант рисковый, над свитерами с оленями принято потешаться, но правда в том, что в действительности почти все их тайно любят.

Бюджетный – красивые и яркие ночники, постеры любимых фильмов, шагомер, массажер для тела или лица.

Практичный – охлаждающая подставка для ноутбука. Или для ножей. На худой конец для кружек.

Коллеге

Фото: depositphotos/freedomtumz

Уютный – дизайнерская елочная игрушка. Посмотрим правде в глаза: даже если коллега не наряжает елку, без зазрения совести он всегда сможет ее кому-нибудь передарить.

Бюджетный – термокружка, зажим для проводов и наушников. Чтобы больше никогда не путались.

Практичный – фитнес-браслет, внешний аккумулятор. Последних вообще вечно не хватает.

Кому угодно

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Массажеры. В большом городе постоянных стрессов – самая нужная вещь, которой при этом почти ни у кого нет. Существуют для разных зон во всех ценовых категориях.

Подставки или коробки для украшений, маски для лица, наборы для ванн – у девушек всегда в дефиците.

Настольные игры от лото до монополии. Можно подобрать для человека любого возраста.

Убегающий будильник – для вечно опаздывающих.

Яркие, необычные, люксовые ланчбоксы – для тех, кто предпочитает собственную еду общепиту, но не готов есть ее из скучного пластикового контейнера.