Туман и осадки придут в столицу 28 декабря

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Туман ожидается в столице 28 декабря, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности.

Столбики термометров покажут от 0...2 градуса. Прогнозируются небольшие осадки, ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–745 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

26 декабря высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 14 сантиметров. Однако синоптики полагают, что к новогодним праздникам снег может растаять: резкое потепление в городе сохранится до конца декабря. Незначительное похолодание возможно только в новогоднюю ночь.