Высота снежного покрова в столице достигла 14 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Высота снежного покрова в ряде районов столицы достигла 14 сантиметров. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что уже к новогодним праздникам сугробы на московских улицах вновь могут исчезнуть, сообщает портал "Метеоновости".
По данным метеорологов, снег в Москву принес атлантический циклон. Утром во вторник на ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова, равную 12 сантиметрам. Примерно столько же снега выпало в районе Тушино и у МГУ. "До 14 сантиметров снега было на востоке Москвы, в районе Измайлово и на западе, в районе Кунцево", – сказано на портале "Метеоновости".
При этом, по словам синоптиков, 14-сантиметровые сугробы считаются невысокими для конца первого месяца зимы. Уточняется, что высота снежного покрова на 26 декабря в среднем равна 17 сантиметрам.
"В оставшиеся дни до Нового года ожидается оттепель, снежный покров будет оседать и таять", – подытожили специалисты.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о гололедице и усилении ветра до 17 метров в секунду. В связи с ветром и мокрым снегом, в ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Работники коммунальных служб города круглосуточно чистят столичные улицы от снега.
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