Коммунальные службы круглосуточно убирают снег с улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские коммунальные службы продолжают круглосуточно очищать улицы от снега, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, они третьи сутки подряд ликвидируют последствия снегопада в Москве. Снегоуборочная техника вышла на сплошное прометание в 11:00. Она несколько раз прочистила столичные дороги с последующей обработкой от гололедицы. Коммунальщки также вывозят снег с объектов дорожного хозяйства, приводят в порядок пешеходные зоны, убирают наледь с крыш и выступающих элементов фасадов зданий.

Бирюков уточнил, что с воскресенья в городе выпало до 12 сантиметров снега. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки показатель может вырасти еще на 2–3 сантиметра, добавил он. В уборке задействовано более 9 тысяч единиц спецтехники и почти 45 тысяч рабочих. Все они продолжают работать в усиленном режиме.

МЧС предупредило москвичей о снеге, мокром снеге, гололеде и ветре с порывами до 17 метров в секунду 26 декабря. Такая погода сохранится до 18:00.

Если дворники не чистят двор от снега, нужно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Сведения о своей управляющей организации можно найти на портале "Дома Москвы". По всем вопросам, касающимся уборки снега, можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77. Жалобу можно также отправить через портал "Наш город".