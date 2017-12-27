Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Центры "Мои документы" изменят график работы в новогодние праздники. Большая часть учреждений будет закрыта на каникулы в начале 2018 года до 9 января, работать будут только дежурные учреждения.
30 и 31 декабря работать центры будут с 8:00 до 20:00, а 1 января все офисы закроются на выходной день. Затем до 8 января включительно можно будет получить только свидетельство о смерти в 11 дежурных центрах. Все остальные офисы начнут работать с 9 января. Список дежурных учреждений можно посмотреть здесь.
Зарегистрировать рождение и смерть на праздниках можно будет и в отделах ЗАГС. С 2 по 4 января специалисты будут регистрировать только смерть, 5 и 6 января – рождение, смерть и браки. Для свадебных церемоний будут работать два дворца бракосочетания (один в каждый из дней) с 9:00 до 18:00. 8 января в ЗАГС вновь можно будет зарегистрировать только рождение и смерть.
Подробное расписание работы учреждений в новогодние праздники можно посмотреть здесь.
Ранее о режиме приема в каникулы отчитались медицинские учреждения. Поликлиники во время каникул будут принимать взрослых людей в режиме сокращенного рабочего дня – с 9:00 до 16:00, а к детям врача можно будет только вызывать на дом.
Опубликован также праздничный график движения электричек. Некоторые составы выведут из расписания, а экспрессы отправятся позже в новогоднюю и рождественскую ночи.
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