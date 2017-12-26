Столичные поликлиники изменят график работы в новогодние праздники

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Режим работы столичных поликлиник изменится во время зимних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Уточняется, что в субботу, 30 декабря, взрослых пациентов будут принимать с 9:00 до 18:00. Затем до конца праздников – 8 января – поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00. В каждом округе на на базе одной из поликлиник по такому же графику можно будет получить помощь по профилям "хирургия", "неврология", "оториноларингология", "офтальмология". Почти все взрослые травмпункты продолжат работать круглосуточно.

Вызов врача на дом и обращение в дежурные аптеки за льготными лекарствами будут доступны также с 9:00 до 16:00.

Детские поликлиники 30 декабря работают с 9:00 до 15:00, а 31 декабря врача можно вызвать только на дом. Прием заявок ведется с 9:00 до 14:00. С 1 по 8 января также будет оказываться только помощь на дому с 9:00 до 16:00. Детские травмпункты будут работать с 8:00 до 22:00. Круглосуточную помощь этого профиля окажут на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Детской городской клинической больницы имени Башляевой.

В каждом округе одна из детских поликлиник организует прием у врачей-специалистов (профили совпадают со взрослыми). Прийти можно будет с 9:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты в период новогодних праздников будут работать с 6:30 до 12:00.

В 2018 году новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. Традиционно на время каникул городские учреждения меняют свой режим работы. Недавно о праздничном расписании сообщили в московском метро – подземка будет работать всю новогоднюю ночь. Опубликован также праздничный график движения электричек.