Столичные поликлиники изменят график работы в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Режим работы столичных поликлиник изменится во время зимних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.
Уточняется, что в субботу, 30 декабря, взрослых пациентов будут принимать с 9:00 до 18:00. Затем до конца праздников – 8 января – поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00. В каждом округе на на базе одной из поликлиник по такому же графику можно будет получить помощь по профилям "хирургия", "неврология", "оториноларингология", "офтальмология". Почти все взрослые травмпункты продолжат работать круглосуточно.
Вызов врача на дом и обращение в дежурные аптеки за льготными лекарствами будут доступны также с 9:00 до 16:00.
Детские поликлиники 30 декабря работают с 9:00 до 15:00, а 31 декабря врача можно вызвать только на дом. Прием заявок ведется с 9:00 до 14:00. С 1 по 8 января также будет оказываться только помощь на дому с 9:00 до 16:00. Детские травмпункты будут работать с 8:00 до 22:00. Круглосуточную помощь этого профиля окажут на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Детской городской клинической больницы имени Башляевой.
В каждом округе одна из детских поликлиник организует прием у врачей-специалистов (профили совпадают со взрослыми). Прийти можно будет с 9:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты в период новогодних праздников будут работать с 6:30 до 12:00.
В 2018 году новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. Традиционно на время каникул городские учреждения меняют свой режим работы. Недавно о праздничном расписании сообщили в московском метро – подземка будет работать всю новогоднюю ночь. Опубликован также праздничный график движения электричек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: