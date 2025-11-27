Более 25 тысяч украинцев пересекли границу России с начала года

Фото: depositphotos/d.travnikov

Свыше 25 тысяч украинских граждан пересекли границу России в 2025 году. Большая часть – 23,8 тысячи – приезжали с частным визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Помимо этого, примерно тысяча украинцев совершили деловой визит в Россию, 103 человека приезжали как туристы и еще 31 гражданин был в транзитном проезде.

Более 24 тысяч граждан Украины прибыли в Россию на самолете, 871 человек – на автомобиле, 79 – пешком и только трое украинцев воспользовались железнодорожным транспортом.

В июле Владимир Путин скорректировал регламент действий государственных органов при обнаружении того, что отказавшийся от паспорта Украины гражданин России фактически продолжает им пользоваться.

Речь идет о людях, которые одновременно являются гражданами двух указанных стран. В 2023 году они могли подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве, после чего они признавались в России людьми, не имеющими гражданства Украины.